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Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Son dakika haberi... : "'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Son dakika: Irakın kuzeyine hava harekatı SON DAKİKA: IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

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