Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu

Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/e9ICIYcecb