Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu
Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/e9ICIYcecb
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)