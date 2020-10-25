PKK'nın hain saldırısında yaralanan Nuran Evin: Hayatımı çalan belasını buldu

Siirt'te 9 yıl önce PKK, polis meslek yüksekokulu yakınlarından geçen bir araca el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırmıştı. O saldırıda Nergiz Evin (22) ve Zeynep Evin'in de (31) aralarında olduğu 4 genç kız yaşamını yitirdi. Araçta bulunan kardeşleri Nuran Evin ise omuriliğine isabet eden şarapnel parçası nedeniyle 17 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Saldırıya karışan turuncu listedeki terörist Selim Demiroğlu 2 yıl önce Şırnak'ta operasyonla öldürüldü. Saldırının planlayıcısı ve aracı tarayan terörist olan 3 milyon lira ödüllü mavi listede aranan Dilşer kod adlı Hüseyin Acar da 3 gün önce Hatay Amanoslar'daki operasyonda ölü ele geçirildi. En genç gazi unvanını alan ve Başkan Erdoğan'ın da her zaman yanında olduğu Nuran Evin hain saldırının planlayıcısının yakalanmasıyla yaşadığı gururu SABAH'la paylaştı. İşte Nuran Evin'in (26) SABAH'a anlattıkları: