Koronavirüsten korkuyoruz kurallara uymuyoruz!

KADINLAR DAHA DUYARLI

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına neden uyulmadığına ilişkin sorular karşısında ortaya çıkan tablo ise çarpıcı. Bıkkınlık, umursamazlık, özellikle gençlerde görülen 'bana bir şey olmaz' yaklaşımı en önemli nedenler. Bazıları da işe gitmeleri gerektiğini; bu nedenle toplu taşıma başta olmak üzere bazı kurallara zorunluluktan uyamadıklarını belirtiyor. Kurallara uymak istemeyenler arasında salgını komplo olarak gören kesim de yer alıyor. Bunların oranı her geçen gün artıyor.