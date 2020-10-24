Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor! Ermeni askerler toplu firar ediyor...





ERMENİLER TOPLUCA FİRAR EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği ve Ermeni askerlerinin topluca firar etmeye başladığı bildirildi. Azerbaycan ordusunun ayrıca Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler indirdiği kaydedildi. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı. Azerbaycan ordusu ayrıca dün Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Üç Ermeni İHA'sı düşürülürken ikisi de teknik araçlarla indirildi.