Son dakika: 25 Ekim KPSS sınavı iptal mi? KPSS ön lisans sınavı ertelendi mi? ÖSYM son açıklamalar
Son dakika... KPSS iptal mi? 25 Ekim yapılacak KPSS ön lisans oturumu ertelendi mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Uzun süredire sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, 25 Ekim KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS ön lisans ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
KPSS sınavı iptal mi? KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya personel ataması yaparken kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavının ön lisans oturumuna katılacak adaylar, sınav gününü beklemeye başladı. Günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavda iptal kararı alınıp alınmadığı konusunda araştırmalar süüryor. Peki, 25 Ekim KPSS sınavı iptal mi? ÖSYM KPSS ön lisans ertelendi mi? İşte ayrıntılar...
25 EKİM KPSS SINAVI ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 KPSS Ön Lisans 25 Ekim'de uygulanacak. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi içinKPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
B GRUBU KADROLARA TERCİHLERİN ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
B GRUBU KADROLARA ATAMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.