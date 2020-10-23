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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

'de polis ekiplerinin satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden Z. S. ve M. T. şartı ile A.Ç. ise savcılıkta serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 114,61 gram bonzai, 23,95 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 0.72 gram eroin, 2 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan şüphelilerden İ.B.T., M.A., Y. S., I.S., E.A., K. Ş., D.S. ve R.P. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden Z. S. ve M. T. adli kontrol şartı ile A.Ç. ise savcılıkta serbest bırakıldı.

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