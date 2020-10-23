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Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.

KAPATILAN ENSTİTÜLER

Hitit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

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