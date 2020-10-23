Avusturyalı tarihçi Harald Seyrl Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristlerin saldırılarını anlattı

"AVUSTURYA'DA ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR TERÖR SALDIRISI"

Ermeni teröristlerin Tunalıgil'i şehit etmesiyle başlayan terör dalgasının kısa bir süre sonra bütün Avrupa'ya yayıldığına dikkat çeken Seyrl, "Bu saldırı alışılmışın dışında bir durumdu. Çünkü Avusturya'da bu seviyede bir terör saldırısı bugüne kadar gerçekleşmedi. Türkiye gibi güçlü ve önemli bir ülkenin görev başındaki büyükelçisi saldırıya maruz kalmıştı." diye konuştu.

Seyrl, Ermeni teröristlerce düzenlenen 3 saldırının faillerinin bulunamadığını belirterek, özellikle 1984'de çalışma müşaviri muavini olarak görev yapan Erdoğan Özen'in aracına yerleştirilen bomba düzeneği ve cinsinin çok dikkat çekici olduğunu kaydetti.