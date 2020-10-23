Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği'ni ziyaret etti! Maşalyan özellikle vurguladı: Tarihte bir ilk
AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cenaze öncesi 1461'de kurulan Türkiye Ermenileri Patrikliği'ni ziyaret etti. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Maşalyan, Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilkin gerçekleştiğini söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı. Esayan için, Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.
Başkan Erdoğan tören öncesi, 1461 yılında kurulan Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne uğradı. Burada bir süre sohbet eden Erdoğan, sonra cenaze törenine katıldı. Erdoğan'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını ifade eden Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"ŞÜPHESİZ HAYATININ EN BÜYÜK BAŞARISI"
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan törende şunları söyledi:
Gençliğinden beri benim tanıdığım Markar Esayan derin düşünen, varoluş sorunlarına kafa yoran, sözde değil özde dindar ve hayata dair her şeyle ilgili araştırmacı bir ruh taşıyordu. Sözü ve yorumları ses getirdi. Politik zekâsı ve yetenekleri keşfedildi ve siyasetin zirvesine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yerini aldı. AK Parti kurmaylarından birine dönüştü. Şüphesiz hayatının en büyük başarısı olarak görülmesi gereken şerefli zirve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailevi teveccühlerine mazhar olmasıdır.
"ERMENİLER, TÜRKLER VE AZERİLER ARASINDA BAĞI KURACAK OLAN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Markar Esayan, 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılların bilgeliğini özümseyerek durulması gereken en doğru siyasi duruşu benimsedi. Mensubu olduğu ülkeyi ve vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda "Milleti Sadıka" olmanın özü ve anlamı budur. Bu sadece Ermeniler'in değil, tüm ülke vatandaşlarının paylaşması gereken en doğal duruş ve seçimdir. Markar bir köprü adam oldu. Bu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız var köprü kuracak insanlara. Ermeniler ve Türkler, Azeriler ve Ermeniler arasında dostluk köprüleri kuracak o mübarek insanlara ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var.
"TÜRKİYE ERMENİLERİ TARİHİNDE BİR İLK"
Sayın Cumhurbaşkanım; size ve katılımlarıyla bu töreni onurlandıran tüm devlet erkânına şahsım, din adamlarımız, Kilise Yönetim Kurullarımız ve Markar Esayan'ın yaslı ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir katılım Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilk olma vasfını taşıyor. Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesi'nde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslar'daki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür.
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