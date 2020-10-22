Son dakika: Provokatif Youtuber Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı!

Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli YouTube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi.