TSK'dan gövde gösterisi! Yerli ve milli silah sistemi ilk kez kullanıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, "İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.