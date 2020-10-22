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TSK'dan gövde gösterisi! Yerli ve milli silah sistemi ilk kez kullanıldı

Son dakika haberine göre; () ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette, ilk defa orta menzilli tanksavar silah sistemi ve İHA ile de hedefler imha edildi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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TSK'dan gövde gösterisi! Yerli ve milli silah sistemi ilk kez kullanıldı

() ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu.

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TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette, ilk defa orta menzilli tanksavar silah sistemi ve İHA ile de hedefler imha edildi.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, , "3. tarafların had ve boylarını aşarak akla uymayan birtakım kurallar koymaya çalışması, onların kabul edilmesini beklemeleri beyhude bir gayret" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, "İster 'ın ister 'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi, bu inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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