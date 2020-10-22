Son dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor.

İL EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

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