Son dakika: Ermeniler tarihi camiyi ahır olarak kullanmış!

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya başlamasından sonra çıkan çatışmalar yaklaşık olarak 1 aydır devam ediyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmayan Ermeni askerleri birer birer cepheleri terk ederken, Azerbaycan, uzun yıllardır işgal altında olan birçok toprağını kurtardı. Son kurtarılan yerlerden biri de Zengilan oldu.