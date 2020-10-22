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İzmir Bayraklı'nın CHP’li Belediye Başkanı Sandal koronavirüsü hiçe saydı halay başı oldu

Başkanı düğün salonuna benzer bir yerde maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. O anlar salonda bulunan bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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İzmir Bayraklı'nın CHP’li Belediye Başkanı Sandal koronavirüsü hiçe saydı halay başı oldu

'nin koronavirüs ile mücadelesi sürerken, 'li Başkanı 'ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Tüm kuralları hiçe sayan Sandal, halay başı oldu.

İzmir Bayraklı'nın CHP’li Belediye Başkanı Sandal koronavirüsü hiçe saydı halay başı oldu İZMİR BAYRAKLI'NIN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SANDAL KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDI HALAY BAŞI OLDU

AKIL TUTULMASI GÖRÜNTÜLER

Bir amatör kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde maskesiz bir ortamda onlarca kişinin kurallara uymadığı görülüyor. Yüksek sesle müzik çalan salonda, birçok kişi koronavirüse rağmen halay çekiyor.

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Halayın başında ise tanıdık bir isim yer alıyor. Görüntülerde, CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elindeki mendil ile doyasıya eğlendiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Koronavirüs ile mücadeleyi hiçe sayan görüntülere tepki yağdı. Binlerce kişi CHP'li Sandal'ı sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlar ile eleştirdi. Sandal'dan şu ana dek akıl tutulması görüntüler ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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