İzmir Bayraklı'nın CHP’li Belediye Başkanı Sandal koronavirüsü hiçe saydı halay başı oldu

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Koronavirüs ile mücadeleyi hiçe sayan görüntülere tepki yağdı. Binlerce kişi CHP'li Sandal'ı sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlar ile eleştirdi. Sandal'dan şu ana dek akıl tutulması görüntüler ile ilgili bir açıklama gelmedi.