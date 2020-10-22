Yerel Yönetimlerde bir hikaye anlattıklarını düşünüyorlar ama bir masal anlatıyorlar. Vatandaş bu konuda çok ciddi başarısızlıklar görüyor. İstanbul'da bu durum yaşanıyor.

30 sene öncesine döndürülen Haliç ile pandemi sürecinde trafikte yaşanan rezaletler ve temel atmama törenlerine varıncaya kadar bir çok sıkıntı var.