Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan açıklaması! Zihninin ve kaleminin namusuna sahip aydınlardandı...

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. Markar Esayan'ın cenaze töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

MAŞALYAN: "BU ÜLKEYİ ÖZ VATANI OLARAK BENİMSEMİŞ BİR ERMENİYİ TANIDILAR"

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, "O küçük dükkanda derin sancılar ve buhranlar içinde niçin doğduğunu keşfetti. Fikir üretmek, yazmak ve konuşmak için doğmuştu. Hayatının en büyük başarısı olarak görülmesi gereken şerefli zirve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailevi teveccühlerine mazhar olmasıdır. Markar, hep birlikte yükseltilecek ve bu uğurda mücadele edilecek yeni bir Türkiye olması gerektiğini gördü. Kendisinin de bu büyük davada bir payı ve tuzu olsun istedi. Ermeniyi iyi tanımayan ya da yanlış tanıyan o mahalleler Markar Esayan'da güzel insanı, çağlar boyu bu ülkeyi öz vatanı benimsemiş ve onun refahı için çabalayan dost ve kardeş, mert ve cesur Ermeniyi tanıdılar." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenen cenazer törenine katılan Başkan Erdoğan, "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşı ve sevdası geliyor. Markar, Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın, kökenle, dille veya ideolojiyle değil kalp ve samimiyetle olduğunu örneklerinden biriydi. Markar'ın tüm entelektüel birikimini halkına ve insanlığa hizmet adama erdeminin önemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Zihninin ve kaleminin namusuna sahip aydınların zor yetiştiği bir ülkeyiz. İşte böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Markar'ın vefatı, gönüllerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur." şeklinde konuştu.

"ERMENİ CEMAATİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Markar'ın boşluğunu doldurmaya aday, ülke ve millet sevgisiyle kendini yetiştiren nice gençlerin olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.