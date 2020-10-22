Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan için düzenlenen cenaze töreninde önemli mesajlar verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. Markar Esayan'ın cenaze töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.