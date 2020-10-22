23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan için düzenlenen cenaze töreninde önemli mesajlar verdi

Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan için düzenlenen cenaze töreninde önemli mesajlar verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2020 23:32
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene katıldı. Markar Esayan'ın cenaze töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Esayan'ın cenaze töreninde önemli mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Esayan'ın cenaze töreninde önemli mesajlar
Şehit evindeki şanlı Türk bayrağını yere atıp iyi ki gebermiş diyen hain kadın serbest bırakıldı!
Şehit evindeki şanlı Türk bayrağını yere atıp "iyi ki gebermiş" diyen hain kadın serbest bırakıldı!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Ekim Perşembe
HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
HDP 15 Temmuz çağrısını Kobani ile bir tuttu
Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü! İşte ele alınan başlıklar
Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü! İşte ele alınan başlıklar
Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı
Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı
Adana Büyükşehir Belediyesi projeleri durdurdu halk perişan oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi projeleri durdurdu halk perişan oldu
FETÖ tetikçisi Tele 1’den yeni provokasyon!
FETÖ tetikçisi Tele 1’den yeni provokasyon!
Komşularını döven baba ve oğul hakkında flaş gelişme
Komşularını döven baba ve oğul hakkında flaş gelişme
CHP'nin sansürlü fotoğrafına İnce'den sert tepki
CHP'nin sansürlü fotoğrafına İnce'den sert tepki
CHP’nin oyları düşüyor mu? Sinsi plan...
CHP’nin oyları düşüyor mu? Sinsi plan...
Markar Esayan’a veda! Cenaze töreninden kareler…
Markar Esayan’a veda! Cenaze töreninden kareler…
Daha Fazla Video Göster