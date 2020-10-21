Van deprem son dakika: 21 Ekim Van Tuşba'da korkutan deprem! AFAD Son Depremler
Son dakika... Van'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van iline bağlı Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 21 Ekim son depremler listesi...
Van'da deprem... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van Tuşba'da 3.7 şiddetinde sarsıntı hissedildi. Depremi en çok hisseden bölge Tuşba ilçesine bağlı Özyurt, Dağönü, Ağartı ve Atmaca mahalleleri oldu.
Saat 11.31'de yerin 23.85 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER (21 EKİM 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.21 11:31:27 38.8077 43.1133 5.0 -.- 3.5 3.7 KAVUSTUK-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.10.21 11:26:25 39.4605 40.6038 70.9 -.- 1.8 -.- KARACA-CAT (ERZURUM) İlksel
2020.10.21 11:03:48 39.3740 28.4372 12.2 -.- 1.9 -.- OKCULARYERI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.10.21 11:03:14 41.5262 44.2437 38.7 -.- 2.9 2.7 GURCISTAN İlksel
2020.10.21 09:48:43 34.1862 25.3110 12.2 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 08:54:38 36.8392 27.6618 21.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 07:52:39 35.4483 27.4960 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 07:43:29 38.4678 39.1967 5.5 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.10.21 07:26:32 34.2797 25.3450 12.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 07:10:49 36.9377 29.2305 1.2 -.- 1.8 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.10.21 07:03:03 34.7752 23.2722 85.9 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 06:56:53 40.6362 28.9390 12.4 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:55:19 40.5828 28.9882 5.9 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:48:48 36.4725 28.7132 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:40:58 35.8603 28.1463 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:30:07 35.8555 28.1432 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 06:27:26 40.6228 28.9332 13.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 06:04:50 34.4195 25.2720 83.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 05:55:25 40.6063 28.9812 6.3 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.10.21 05:45:33 36.4220 27.2668 5.5 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 05:05:52 39.8123 41.5998 5.5 -.- 2.2 -.- YUKARIHANBEYI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2020.10.21 02:29:40 37.7857 27.2863 5.9 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.10.21 02:22:37 35.1613 29.1572 21.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.21 02:22:06 38.7388 26.8853 4.8 -.- 1.3 -.- CAKMAKLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.10.21 02:07:13 37.2322 36.0382 13.4 -.- 1.8 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2020.10.21 01:26:24 40.8015 27.4903 14.2 -.- 2.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.21 01:00:36 34.2177 25.3620 19.3 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.21 00:25:00 36.9538 28.1197 6.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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