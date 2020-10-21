Van deprem son dakika: 21 Ekim Van Tuşba'da korkutan deprem! AFAD Son Depremler

Van'da deprem... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van Tuşba'da 3.7 şiddetinde sarsıntı hissedildi. Depremi en çok hisseden bölge Tuşba ilçesine bağlı Özyurt, Dağönü, Ağartı ve Atmaca mahalleleri oldu.

Saat 11.31'de yerin 23.85 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.