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İşte Türkiye’den karantina ve test şartı istemeyen ülkeler

Koronavirüs salgını pek çok tedbiri beraberinde getirirken salgını en aza indirgemek için ülkeler de çeşitli seyahat kısıtlama kararları almıştı. Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı. Bazı ülkeler karantina ve test isterken bazı ülkeler bu şartı uygulamıyor. Sabah’tan ’in haberinin detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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İşte Türkiye’den karantina ve test şartı istemeyen ülkeler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sınırların kapatılması ve uçuşların iptal olmasıyla birçok kişi seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı. Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı.

PCR TESTİ VE KARANTİNA

'de 11 Haziran'dan itibaren belirlenen yeni kurallara ve kısıtlamalarla yeniden başlayan uluslararası uçuşlarda ise pek çok ülke geçerli bir vizeye sahip olmanızın dışında testi ve karantina gerekliliklerini yerine getirme şartı koşuldu.

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TÜRKİYE'DEN SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER DE VAR

Bazı ülkeler, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yeni kısıtlamalara hazırlanırken, salgın öncesi geçerli kurallarına göre Türkiye'den seyahat edilebilecek ülkeler de var.

İŞTE O ÜLKELER

SABAH, salgında karantina uygulamadan ve test istemeden Türkiye'den gidebileceğiniz ülkeleri sıraladı. İşte karantina ve test şartı olmadan Türkiye'den seyahat edebileceğiniz ülkeler:

* Brezilya: Sokakta maske zorunlu. Karantina yok. Türk vatandaşlarından PCR testi istenmiyor.

* Malta: Çeşitli formları varışta teslim etmek yeterli. Türkler'e test ve karantina yok.

* Belarus: Test ve karantina yok. 22 Ekim'den itibaren başlayabilir.

* Moldova: PCR ve karantina yok. Yalnızca bilet ve otel belgelemesi şartı var.

TEST VE KARANTİNA YOK

Bunların dışında; , , Karadağ, Makedonya, ve 'da da test ve karantina şartları istenmiyor. CEVDET ÖZDEMİR / SABAH

İNGİLTERE

, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden karantina uygulanacak ülkeler listesine ekledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolcuların Cumartesi gününden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.

İRLANDA

Türk vatandaşları İrlanda'ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İrlanda'da PRC testi istenmiyor ancak yolcuların kendilerine 14 günlük kişisel izolasyon uygulaması gerekiyor.

İsviçre'de zorunlu durumlar haricinde seyahat yasağı bulunuyor. Ayrıca yolcular 10 gün boyunda karantinaya tabi tutuluyor.

ALMANYA

'ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya'ya varış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekiyor. Ancak diplomatik pasaport sahipleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında görevlendirilmiş resmi personel, 2 yaşına kadar olan yolcular, Türkiye'yi transit olarak kullanan yolcular testten muaf tutulabiliyor. Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan edenler 14 gün karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

FRANSA

Fransa'ya giriş yapacak kişilerin 14 günlük karantina uygulamasını gerçekleştirmeleri gerekiyor. 11 yaş ve üstü kişilerin uçağa binişten son 72 saat içerisinde negatif Covid-19 testlerini beyan edememeleri durumunda, Fransa'ya varışta Covid-19 testi yaptırması gerekiyor.

İTALYA

Virüsün pek çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da 14 gün karantina uygulaması bulunuyor.

AVUSTURYA

Yolcular PCR testine ve 10 gün ev karantinasına tabi tutuluyor. Ayrıca uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi Formu'nun doldurulması gerekiyor.

MACARİSTAN

Macaristan'a dönenler, ülkeye giriş sırasında sağlık kontrolünden geçirilerek 14 gün süreli zorunlu ev karantinasına tabi tutuluyor. 5 gün içinde 48 saat arayla Macaristan'da alınacak 2 adet negatif PCR testi sonucuyla karantinadan çıkılabiliyorlar.

PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

110 lira veya 15 Euro karşılığında yapılan testlerin sonucu 15 dakika ile 2 saat arasında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonucu cep telefonu mesajıyla ulaştırılıyor.

HANGİ VİZE GEÇERLİ?

Uzun süreli vizeye sahip olabilirsiniz ancak pandemiyle birlikte bazı ülkeler yeni vize uygulamalarını hayata geçirdi. Belirli bir dönem için eskiden alınmış uzun tarihli vizelerin geçerliliği olmayabiliyor. Bu uygulamayla ilgili detaylı bilgiyi o ülkenin büyükelçiliğinden veya havayolundan alabilirsiniz.

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