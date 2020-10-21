İşte Türkiye’den karantina ve test şartı istemeyen ülkeler
Koronavirüs salgını pek çok tedbiri beraberinde getirirken salgını en aza indirgemek için ülkeler de çeşitli seyahat kısıtlama kararları almıştı. Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı. Bazı ülkeler karantina ve test isterken bazı ülkeler bu şartı uygulamıyor. Sabah’tan Cevdet Özdemir’in haberinin detayları…
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sınırların kapatılması ve uçuşların iptal olmasıyla birçok kişi seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı. Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı.
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TÜRKİYE'DEN SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER DE VAR
Bazı ülkeler, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yeni kısıtlamalara hazırlanırken, salgın öncesi geçerli vize kurallarına göre Türkiye'den seyahat edilebilecek ülkeler de var.
İŞTE O ÜLKELER
SABAH, salgında karantina uygulamadan ve test istemeden Türkiye'den gidebileceğiniz ülkeleri sıraladı. İşte karantina ve test şartı olmadan Türkiye'den seyahat edebileceğiniz ülkeler:
* Brezilya: Sokakta maske zorunlu. Karantina yok. Türk vatandaşlarından PCR testi istenmiyor.
* Malta: Çeşitli formları varışta teslim etmek yeterli. Türkler'e test ve karantina yok.
* Belarus: Test ve karantina yok. 22 Ekim'den itibaren başlayabilir.
* Moldova: PCR ve karantina yok. Yalnızca bilet ve otel belgelemesi şartı var.
TEST VE KARANTİNA YOK
Bunların dışında; Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'da da test ve karantina şartları istenmiyor. CEVDET ÖZDEMİR / SABAH
İNGİLTERE
İngiltere, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden karantina uygulanacak ülkeler listesine ekledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolcuların Cumartesi gününden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.
İRLANDA
Türk vatandaşları İrlanda'ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İrlanda'da PRC testi istenmiyor ancak yolcuların kendilerine 14 günlük kişisel izolasyon uygulaması gerekiyor.
İsviçre'de zorunlu durumlar haricinde seyahat yasağı bulunuyor. Ayrıca yolcular 10 gün boyunda karantinaya tabi tutuluyor.
ALMANYA
Almanya'ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya'ya varış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekiyor. Ancak diplomatik pasaport sahipleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında görevlendirilmiş resmi personel, 2 yaşına kadar olan yolcular, Türkiye'yi transit olarak kullanan yolcular testten muaf tutulabiliyor. Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan edenler 14 gün karantina uygulamasından muaf tutuluyor.
FRANSA
Fransa'ya giriş yapacak kişilerin 14 günlük karantina uygulamasını gerçekleştirmeleri gerekiyor. 11 yaş ve üstü kişilerin uçağa binişten son 72 saat içerisinde negatif Covid-19 testlerini beyan edememeleri durumunda, Fransa'ya varışta Covid-19 testi yaptırması gerekiyor.
İTALYA
Virüsün pek çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da 14 gün karantina uygulaması bulunuyor.
AVUSTURYA
Yolcular PCR testine ve 10 gün ev karantinasına tabi tutuluyor. Ayrıca uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi Formu'nun doldurulması gerekiyor.
MACARİSTAN
Macaristan'a dönenler, ülkeye giriş sırasında sağlık kontrolünden geçirilerek 14 gün süreli zorunlu ev karantinasına tabi tutuluyor. 5 gün içinde 48 saat arayla Macaristan'da alınacak 2 adet negatif PCR testi sonucuyla karantinadan çıkılabiliyorlar.
PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?
110 lira veya 15 Euro karşılığında yapılan testlerin sonucu 15 dakika ile 2 saat arasında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonucu cep telefonu mesajıyla ulaştırılıyor.
HANGİ VİZE GEÇERLİ?
Uzun süreli vizeye sahip olabilirsiniz ancak pandemiyle birlikte bazı ülkeler yeni vize uygulamalarını hayata geçirdi. Belirli bir dönem için eskiden alınmış uzun tarihli vizelerin geçerliliği olmayabiliyor. Bu uygulamayla ilgili detaylı bilgiyi o ülkenin büyükelçiliğinden veya havayolundan alabilirsiniz.