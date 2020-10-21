İşte Türkiye’den karantina ve test şartı istemeyen ülkeler

ALMANYA

Almanya'ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya'ya varış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekiyor. Ancak diplomatik pasaport sahipleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında görevlendirilmiş resmi personel, 2 yaşına kadar olan yolcular, Türkiye'yi transit olarak kullanan yolcular testten muaf tutulabiliyor. Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan edenler 14 gün karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

FRANSA

Fransa'ya giriş yapacak kişilerin 14 günlük karantina uygulamasını gerçekleştirmeleri gerekiyor. 11 yaş ve üstü kişilerin uçağa binişten son 72 saat içerisinde negatif Covid-19 testlerini beyan edememeleri durumunda, Fransa'ya varışta Covid-19 testi yaptırması gerekiyor.

İTALYA

Virüsün pek çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da 14 gün karantina uygulaması bulunuyor.

AVUSTURYA

Yolcular PCR testine ve 10 gün ev karantinasına tabi tutuluyor. Ayrıca uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi Formu'nun doldurulması gerekiyor.

MACARİSTAN

Macaristan'a dönenler, ülkeye giriş sırasında sağlık kontrolünden geçirilerek 14 gün süreli zorunlu ev karantinasına tabi tutuluyor. 5 gün içinde 48 saat arayla Macaristan'da alınacak 2 adet negatif PCR testi sonucuyla karantinadan çıkılabiliyorlar.

PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

110 lira veya 15 Euro karşılığında yapılan testlerin sonucu 15 dakika ile 2 saat arasında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonucu cep telefonu mesajıyla ulaştırılıyor.

HANGİ VİZE GEÇERLİ?

Uzun süreli vizeye sahip olabilirsiniz ancak pandemiyle birlikte bazı ülkeler yeni vize uygulamalarını hayata geçirdi. Belirli bir dönem için eskiden alınmış uzun tarihli vizelerin geçerliliği olmayabiliyor. Bu uygulamayla ilgili detaylı bilgiyi o ülkenin büyükelçiliğinden veya havayolundan alabilirsiniz.