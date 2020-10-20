Doğa harikası yarımadada kaçak villa skandalı! Pandemiyi fırsata çevirdiler, şikayet yağıyor...





DENİZE İNMEK İÇİN ÖZEL BİR MERDİVEN

Aynı yapıya ilişkin bir başka şikayette ise 1984'lü yıllarda Üçağız Mahallesi Yarımada 521 parseldeki denize sıfır arazi üzerine bir Türk vatandaşı tarafından kaçak olarak 2-3 katlı ev inşa edildiği, yaklaşık 10 yıl önce de buranın Cloudya Jamey Hankes adlı İngilize satıldığı belirtildi. Yapının kaçak, arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu için geçen yıllarda mühürlendiği belirtilen şikayette, mühre rağmen pandemi sürecinde kaçak yapının kaldırıldığı, yerine yeni bir villa yapımına başlandığı kaydedildi.

Yapının inşasının İmar Barışı'ndan faydalanılarak devam ettiği, ancak yasal olmadığı savunulan şikayet dilekçesinde, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunuldu. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.