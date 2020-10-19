Maskelerdeki desen tehlikesi! Küçük sınıflardaki çocuklar maske değiştiriyor

Pandemi nedeniyle geçilen kontrollü yaşamda, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli ve resimli maskelerle okullarına giden öğrencilerin, bazı arkadaşlarının maskelerini beğenip, değiştirmelerinin başta koronavirüs olmak üzere solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıkları da bulaştırabileceği belirtildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, okullarda yüz yüze eğitime başlayan çocukların aileleri tarafından maske değişimi konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini anlattı. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.