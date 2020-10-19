Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Rahmetle, hürmetle, özlemle...'' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Rahmetle, hürmetle, özlemle... #Aliyaİzzetbegoviç pic.twitter.com/NQvQjVg1a8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2020