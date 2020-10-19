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Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan , Bosna-Hersek'in ilk 'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Rahmetle, hürmetle, özlemle...'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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