Sürpriz bağlantı! Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi: Sizler bizim gören gözümüzsünüz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü programına katıldı. Soylu, burada açıklamalar yaptıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, telefondan muhtarlara seslendi. Başkan, Erdoğan, muhtarlık görevinin önemine dikkat çekti, dayanışma ve yardımlaşma mesajı verdi.

"SİZLER BİZİM GÖREN GÖZÜMÜZ VE SESİMİZSİNİZ"

Başkan Erdoğan, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak şöyle konuştu:

Değerli muhtar kardeşlerim, sizleri 'Muhtarlar Günü'nde en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Yerel yönetimlerde sizler bizim, Türkiye'deki elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. İçişleri Bakanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız ile birlikte çalışarak Ankara'mızı inşallah güzel yarınlara taşıyacağız, yürüteceğiz. Dayanışmamız ve yardımlaşmamız çok önemli. Bunu başarılı şekilde yürüttüğümüz sürece Ankaramız başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir. Gününüz hayırlı olsun. Geleceğiniz aileleriniz ile birlikte sağlıklı, güzel olsun. Kalın salıcakla...

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