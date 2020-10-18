Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu.
Pazar mesaisi devam❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
4️⃣ terörist elde...
Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏