18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan , " çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA