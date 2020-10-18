Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Türk silahlı kuvvetlerine vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kasım celbinin açıklanmasının ardından adaylar vatani görevlerini yerine getirecek. Adaylar tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını ve askerlik yerleri sorgulama ekranını düzenli olarak takip edilmeye devam ediyor. "Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce askerlik adayı, 2020 kasım celbinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili tüm işlemler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanıyor. Adaylar celb yerlerini e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Silah altına alınacak er adayları için askerlik yerleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt buldu. Böylelikle kasım ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Askerlik yerlerinin belli olma tarihi açıklandı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
2020 KASIM CELBİ 2000/4 TERTİP ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
CELP VE SEVK TARİHLERİ 2020
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.