Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce askerlik adayı, 2020 kasım celbinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili tüm işlemler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanıyor. Adaylar celb yerlerini e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Silah altına alınacak er adayları için askerlik yerleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt buldu. Böylelikle kasım ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak…