CHP'li belediyelerin yeni hobisi resim! Bolu Belediyesi kuralları hiçe sayıp duvarları boyadı

Bir gazetecinin, neden ilk önce Alparslan Türkeş ile Necmettin Erbakan'ın resimlerinin kapatıldığını sorması üzerine Ümit, şunları söyledi:

"Biz bu duvarlarda bulunan şahsiyetlerin isimlerini, resimlerini, sözlerini biliyoruz. Hepsi kamuoyumuz tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen zevat. Dolayısıyla bu kişilere karşı hiç kimsenin bir art niyeti, antipatisi olamaz. Bazıları alındıysa eğer hepsi alınmak üzere bunlar sıradan başlanmıştır. Bir kısmı alınmış, öbürleri alınmamış, öbürleri de alınacaktır. Zaten bu konunun kararını verecek olan Karayolları yetkilileridir. Bundan sonra resmi olarak ilgili kişilere yazılar yazılacaktır. Onlar da gereğini yapacaktır. Mevzuat neyse, Karayolları mevzuatı neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır."