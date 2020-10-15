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Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi?

Son dakika haberine göre, saat 16.55'te 'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. 4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.

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