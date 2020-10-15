Okulum temiz belgesi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Okulum Temiz Belgesi nasıl ve nereden alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kontrollerinin yapılmasının ardından, yüz yüze eğitim sürecinin başlayacağını açıkladı. Buna bağlı olarak birçok okul belgeyi alabilmek için başvuruda bulunmaya başladı. İşte, Okulum temiz belgesi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Okulum Temiz Belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte şartlar...

OKULUM TEMİZ BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

21 Eylül'den sonra yüz yüze açılacağı açıklanan eğitim kurumları Okulum Temiz Belgesi almak için gerekli kriterleri yerine getirmeye çalışıyor. MEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen projede gerekli koşulları kurumlarında sağlayan yöneticiler okulum temiz belgesi için başvuruda bulunuyorlar ve denetlemeden geçiyorlar. İki bin denetmenin okullarda görev alacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların temiz olmasını hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz, dedi.