Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ TEHDİDİ HALA DEVAM EDİYOR

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir." diye konuştu.