BAŞKANIN EŞİ: EN YÜKSEK CEZAYI ALACAKLARINAİNANCIMIZ TAM

İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu ise karar sonrası SABAH'a konuştu. Hanife Öztoklu, "Sayın savcının tutukluluk devamına dair mütalaasında delillerin henüz toplanmamış ve delillerin karartılma ihtimaline rağmen, mahkeme sanık Abdullah Koç'un tahliyesine karar vermiş ise de söz konusu karar beraat niteliğinde algılanmamalıdır. Tahliye kararına karşı vekillerimiz ve savcılık makamı tarafından itiraz edilecektir. Bu aşamaya kadar toplanan delillerle de azmettiren ve iştirak eden herkes tahliye edilen sanık Abdullah Koç da dahil olmak üzere en ağır şekilde cezalandırılacağı hususunda adalete olan inancımız tamdır" dedi.