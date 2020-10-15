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CHP'li Muharrem İnce'den flaş açıklama: Güvenmediklerim genel merkezdekiler

Son dakika haberi... eski Milletvekili , 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözleriyle partiyi karıştırmıştı. İnce, bugün yaptığı açıklamada ''Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir, genel merkezlerdekilerdir'' diyerek parti yönetimini işaret etti.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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CHP'li Muharrem İnce'den flaş açıklama: Güvenmediklerim genel merkezdekiler

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ileri sürdü.


CHPli Muharrem İnceden flaş açıklama: Güvenmediklerim genel merkezdekiler CHP'Lİ MUHARREM İNCE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: GÜVENMEDİKLERİM GENEL MERKEZDEKİLER

İnce, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" dedi.

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