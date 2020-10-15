15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Muharrem İnce'den flaş açıklama: Güvenmediklerim genel merkezdekiler

CHP'li Muharrem İnce'den flaş açıklama: Güvenmediklerim genel merkezdekiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2020 16:23
Güncelleme:15.10.2020 16:31
Son dakika haberi... CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözleriyle partiyi karıştırmıştı. İnce, bugün yaptığı açıklamada ''Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir, genel merkezlerdekilerdir'' diyerek parti yönetimini işaret etti. CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ileri sürdü.

İnce, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" dedi.
Muharrem İnce'den güvenmiyorum açıklaması
Muharrem İnce'den "güvenmiyorum" açıklaması
Başkan Erdoğan yeni projelerin müjdesini paylaştı
Başkan Erdoğan yeni projelerin müjdesini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan darbe çığırtkanlarına net mesaj
Başkan Erdoğan'dan darbe çığırtkanlarına net mesaj
Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına sert tepki
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Biden seçilirse Soros devreye girecek
Biden seçilirse Soros devreye girecek
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt!
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt!
81 il valiliğine gönderildi!
81 il valiliğine gönderildi!
Tel Rıfat'ta YPG işgali
Tel Rıfat'ta YPG işgali
Ermenistan bu kez de okulları hedef aldı!
Ermenistan bu kez de okulları hedef aldı!
Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?
Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?
Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
"Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"
Daha Fazla Video Göster