Türkiye Engin Yıldırım'ın istifası istiyor: Kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasını görselini darbe dönemlerini ima ederek "ışıklar yanıyor" başlığıyla paylaşması sonrasında tepki yağdı. Yıldırım'ın paylaşımına çok sayıda siyasi isim başta olmak üzere, bireysel sosyal medya kullanıcıları da sert tepki gösterdi.

BİR ANDA TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRDİ

Engin Yıldırım'ın paylaşımı Türkiye'nin bugünkü gündeminde yer alırken sosyal medyada da günün en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. "EnginYıldırımİstifaEtmedi" tagı kısa sürede Twitter'da 3.sıraya yükseldi.

İşte yapılan o paylaşımlardan bazıları:

Millet iradesini ve temsilcisini tehdit etmek değil mi?

"Millete aba altından sopa gösteren EnginYıldırımİstifaEtmedi"

"AYM'nin vereceği her karar sorgulanmaya açıktır"

"Millet, haddini bilmeyen Engin Yıldırım'ın istifasını istiyor."

"Millet 15 Temmuz'dan sonra tetikte"

Yalnız fena antreman olmadı!

"Hukuk için bir cinayettir"

"Millete ışık iddiasında bulunanın trafosunu patlatırlar"

Türk milleti Engin Yıldırım'ın istifanı istiyor!

"Tükürün millete alçakca vuran darbelere"