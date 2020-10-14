TSK'dan Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine harekat! 5 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya önemli bir operasyon daha Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde icra edildi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajı verildi.

Operasyona ait detayları açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.