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TSK'dan Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine harekat! 5 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı () "'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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TSK'dan Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine harekat! 5 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya önemli bir operasyon daha Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde icra edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajı verildi.

Operasyona ait detayları açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

TSKdan Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine harekat! 5 PKKlı öldürüldü TSK'DAN IRAK KUZEYİNDEKİ HAKURK BÖLGESİNE HAREKAT! 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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