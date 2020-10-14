Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi fesih yasağı süresi ne zaman bitiyor?
İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işçi ve işvereni rahatlatan uygulamalar hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de, işten çıkarma süresinin uzatılmasıydı. Cumhurbaşkanı kararı ile bu sürenin uzatılması gündeme gelmişti. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi fesih yasağı süresi ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bu kısıtlamanın sona erip ermeyeceği merak ediliyordu. İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi fesih yasağı süresi ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.
"ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAKKINDA
Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, belirlenen tarihler aralığında işveren çalışanınını işten çıkaramayacak.
Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, belirlenen tarihler aralığında işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak,
İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.
Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.