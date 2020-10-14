Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi fesih yasağı süresi ne zaman bitiyor?

Son dakika... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bu kısıtlamanın sona erip ermeyeceği merak ediliyordu. İşçi ve işverenlerin yakından takip ettiği işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Pandemi fesih yasağı süresi ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.