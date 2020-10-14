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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı: Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında kuruyoruz."

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı: Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz. Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor.Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız."

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