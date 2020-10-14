MANKURT YETİŞTİRME MERKEZLERİNE AYM'DEN CANSUYU! 13.07.2015

FETÖ gibi emperyal silahlı bir çetenin üreme merkezi olan dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı Anayasa Mahkemesi, oyçokluğu ile iptal etti.