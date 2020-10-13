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Son dakika: Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ'den hapis cezası

Son dakika haberine göre , eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi 'e üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ'den hapis cezası

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mahmut Şen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

İddianamede, Şen'in, FETÖ'nün çalışmalarıyla HSYK üyeliğine seçildiği, "örgüt abisi" eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin talimatları doğrultusunda HSYK'de oy kullandığı, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilmişti.

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