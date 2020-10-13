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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika... BİLSEM grup tarama sınav sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, BİLSEM grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. 4- Ocak-11 Ekim tarihleri arasında grup tarama uygulamasına katılan öğrenciler ile velileri sonuçlara kilitlendi. Peki, ne zaman açıklanacak? BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 BİLSEM takvimi...

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Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika... ne zaman açıklanacak? BİLSEM tarafından yayımlanan takvim ile birlikte 2020 yılına ilişkin öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi belli olmuştu. Buna göre, 4 Ocak - 11 Ekim 2020 tarihleri arasında grup tarama uygulamalarına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladılar. Grup tarama uygulama sonuçları konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 BİLSEM takvimi...

BİLSEM GRUP TARAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin BİLSEM grup tarama sonuçları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

2020 BİLSEM TAKVİMİ

14 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarının http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

16-22 Ekim 2020Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

23-30 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

02-06 Kasım 2020: İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

11 Kasım 2020: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

23 Kasım 2020 - 19 Şubat 2021: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

26 Şubat 2021: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

01-12 Mart 2021: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

15-26 Mart 2021: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

05 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

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