Son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika... BİLSEM grup tarama sınav sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, BİLSEM grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. 4- Ocak-11 Ekim tarihleri arasında grup tarama uygulamasına katılan öğrenciler ile velileri sonuçlara kilitlendi. Peki, BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 BİLSEM takvimi...
Son dakika... BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM tarafından yayımlanan takvim ile birlikte 2020 yılına ilişkin öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi belli olmuştu. Buna göre, 4 Ocak - 11 Ekim 2020 tarihleri arasında grup tarama uygulamalarına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladılar. Grup tarama uygulama sonuçları konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİLSEM grup tarama sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 BİLSEM takvimi...
BİLSEM GRUP TARAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin BİLSEM grup tarama sonuçları 14 Ekim 2020 Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
2020 BİLSEM TAKVİMİ
14 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarının http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
16-22 Ekim 2020Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
23-30 Ekim 2020: Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
02-06 Kasım 2020: İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi
11 Kasım 2020: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
23 Kasım 2020 - 19 Şubat 2021: Bireysel değerlendirmelerin yapılması
26 Şubat 2021: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
01-12 Mart 2021: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
15-26 Mart 2021: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
05 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.