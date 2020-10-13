Son dakika: Dikkat! Uyarı gelmişti: İşte son radar görüntüsü
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AFAD'dan da Marmara ve Ege bölgesine uyarı geldi. Meteoroloji, yayımladığı hava durumu raporunda 12.00-18.00 saatleri arasına dikkat çekmişti. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarının ardından Edirne ve ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da şehir hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.
AFAD'ın açıklamasında şöyle denildi:
Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Uyarı işareti Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
Saat 14.30 itibariyla Meteoroloji radarı...
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferle ise şöyle, 15.15 BEŞİKTAŞ-ADALAR-18.00 BÜYÜKADA-BEŞİKTAŞ
EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI
Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası Edirne il merkezi ve güneyinde yer alan Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük çekti. Yağışın gün boyu aralıklarla süreceği akşam saatlerinde ise İstanbul'da etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Trakya'nın iç kesimlerine doğru ilerleyen yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluk, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32