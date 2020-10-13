Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Kronik muhaliflerin içler acısı hali

İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkanlar:

Sinsi bozguncular fasılasız "çalışmanın" karşılığını sadece sosyal medyada değil (az veya çok) arazide de almaya başladılar. Sağda solda işittiğimiz lakırdılardan belli.

Anlaşılan, "Türkiye ne hale geldi" zokasını kimi "endişeli muhafazakârlara" da afiyetle yedirmişler. O kadar ki, AK Partilileri "züht ve takva" üzerinden eleştiriyorlar; nerdeyse "bir lokma bir hırka" üzerinden. Hey Allah'ım ya!..

AK Partililer şaşaa ve debdebe içinde yüzüyor da Faik Öztrak'lar veya AVM'ler sahibi İmamoğlu (haşa) Ebu Zerr mi sanki? Kaldı ki, AK Partili tüm zenginlerin toplam serveti, CHP'li zenginlerin yüzde 10'una tekabül etmez. Nispet noktan yoksa eleştirinin de kıymeti olmaz."