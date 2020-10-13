Sabah yazarı Salih Tuna kaleme aldı! Kronik muhaliflerin içler acısı hali
Sabah yazarı Salih Tuna algı operasyonlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi hedef alan muhaliflerin içler acısı halini gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, “Bir de seviyeden dem vurarak AK Parti'yi yerden yere vuran aklı evveller var. Bunlara bakacak olursanız, AK Partililer entelektüel sefalet içinde, CHP'liler zehir mübarekler. Bilmeyen de Mine Kırıkkanat'ı Rosa Luxemburg, Yılmaz Özdil'i Sokrates sanır. Liyakat kelimesini de dillerinden düşürmüyorlar. Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun Kapalı Maraş sorusu karşısındaki trajik halini tüm Türkiye gördü. Şahsen içim acıdı...” ifadelerini kullandı.
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İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkanlar:
Sinsi bozguncular fasılasız "çalışmanın" karşılığını sadece sosyal medyada değil (az veya çok) arazide de almaya başladılar. Sağda solda işittiğimiz lakırdılardan belli.
Anlaşılan, "Türkiye ne hale geldi" zokasını kimi "endişeli muhafazakârlara" da afiyetle yedirmişler. O kadar ki, AK Partilileri "züht ve takva" üzerinden eleştiriyorlar; nerdeyse "bir lokma bir hırka" üzerinden. Hey Allah'ım ya!..
AK Partililer şaşaa ve debdebe içinde yüzüyor da Faik Öztrak'lar veya AVM'ler sahibi İmamoğlu (haşa) Ebu Zerr mi sanki? Kaldı ki, AK Partili tüm zenginlerin toplam serveti, CHP'li zenginlerin yüzde 10'una tekabül etmez. Nispet noktan yoksa eleştirinin de kıymeti olmaz."