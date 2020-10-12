AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören yasa teklifimizi sunduk. Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz, sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz.

Ne tür faydalar sağlayacak bize. Hammadde ihtiyacı azalacak. Emisyonlar azalacak. Yerel üretimlerin atık bertaraflarında azalma olacak. İlk yıl burada beklediğimiz istihdam 7 bin 500. 20 yıl içinde 12 bin kişilik bir istihdam burada oluşmuş olacak. 20 yıl için ekonomiye 6 milyar Euro civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Atık plastik ithalatının da yüzde 40 oranında azalmasını beklemekteyiz. 2022'nin ocak ayında sistem çalışmaya başlayacak.

Kanun geçtikten sonra 1 yıl sistemin kurulumu için çalışılacak. 1 yıl sonra 2021'in başında da bütün bu kutulardır geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak. Çevre kanunda belli başlı düzenlemeler yapıyoruz depozito sistemine dahil olamayan satış noktalarına her metrekare için 100 lira ceza geliyor. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmayanlar ya da beyan etmeyenlere de 20 bin lira idari para cezası gelmiş olacak."