Bakanlık açıklama yaptı: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı
Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanlığı, “120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır.” açıklaması yaptı.
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İşte eğitimden kareler:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Libya ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 120 Libya askerinin eğitimine başlandığını söyledi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama
"Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır."
İşte eğitimden kareler: