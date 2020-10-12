12 Ekim 2020, Pazartesi
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Bakanlık açıklama yaptı: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

Son dakika haberine göre… , “ askere ve eğitim verilmeye başlanmıştır.” açıklaması yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Bakanlık açıklama yaptı: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

'ndan Libya ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 120 Libya askerinin eğitimine başlandığını söyledi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

"Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; askere ve eğitim verilmeye başlanmıştır."

İşte eğitimden kareler:

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