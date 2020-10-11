Son dakika: MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadelerine yer verdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.



Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.



Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir. pic.twitter.com/XdkZJtK2BW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020