Paşinyan’dan Türkiye ve Azerbaycan’a hain plan! Azerbaycanlı gazeteci Nuriyeva A Haber’de açıkladı

Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sevil Nuriyeva, Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'a hain bir plan kurduğunu ve esas niyetinin Türkiye'nin fiili olarak sahaya girmesi olduğunu söyledi.

Sevil Nuriyeva şu ifadeleri kullandı:

Fiili olarak Türkiye şu anda alanda yok, çünkü buna gerek yok. Ama şu var; resmi olarak, hukuki olarak Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşma yapmış ve 30 yıl boyunca Türkiye, Azerbaycan'a gereken tüm desteği Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş. 30 yıldır Türk ekolü hakim oldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mantalitesi, liderlik kafası, kurmay zekası hakim. Şu anda bahsedilen alanlardaki başarıya bakıldığında; milli ve yerli komutanların devreye girdiğini gördük. Bir baktık ki işin içinden Türkiye'de yetişmiş Azerbaycan'ın komutanları devreye girdi. Dolayısıyla bu ekolün 30 yıllık faaliyetinin sonucunu görüyoruz.

SOVYET DÖNEMİNDE AZERBAYCANLI ASKERLER GERİ PLANDA TUTULDU

Azerbaycan zamanında neden bu kadar bozguna uğramış? Ortada çünkü Sovyet döneminde kalma ki o dönemde Orta Asya ve Kafkasya'dan Azerbaycanlı askerleri, başka yerlerde, inşaatta, mutfakta hizmet ettirilmiş ama Ermeniler tam tersi ön planda yer almış. Şu anda önlerine çıkan böyle bir tabloda 30 yıl Azerbaycan o altyapısını iyi yaptı bunun altını çizmemiz lazım.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HİÇ BU KADAR AÇIK OLMADI

Ermenistan bunu biliyordu ama şundan emindi; 'biz ne yapsak Batı zaten yanımızda duracak.' Türkiye'nin gösterdiği 30 yıllık boy, bugün Türkiye'nin gösterdiği boy kadar açık olmadı. Sadece Sayın Erdoğan'ın, Hulusi Akar'ın, Dışişleri Bakanı'nın burada söylediği beyanlar oradaki gücü gösteriyor illa alana girmeye gerek yok, böyle bir boyutu bekliyor. Bu kadar kararlılık olduğunu beklemiyorlardı. Onların nükleerin kadar ağır bir destek oldu bu. 30 yıldır Azerbaycan'ın bütün altyapısı tamamlanmış. Üstüne bir de Pakistan destek vermeye başladı, Pakistan şu süreçte toprak bütünlüğümüzü destekleyen mesajlar verdi. Pakistan burada net tavır sergiledi. Hiç sağa sola sapmadılar.

TÜRKİYE PAŞİNYAN'IN TUZAĞINA DÜŞMEDİ

Başka bir boyutta var; ilk aşamadaki girişimlerde Paşinyan daha ziyade Macron, Türkiye'nin alana gireceğini ve Rusya'nın buna kızacağını hayal ettiler. Esasında Paşinyan böyle bir sonucu beklemiyordu. Paşinyan Türkiye'nin girmesini bekliyordu, enerji hattı olan bölgeden vurdu Azerbaycan'ı. Bu ne demekti enerji hattında yer alan esas aktörlerden Türkiye'yi sahaya sokmaktı ama bu tuzağa düşülmedi.