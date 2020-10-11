Nevşehir Belediyesi Hatay’a ilk etapta bir tır yetişmiş fidan gönderecek

"BU HAFTA İLK ETAPTA BIR TIR YETİŞMİŞ FİDANI HATAY'IMIZA GÖNDERİYORUZ"

Rasim Arı; "Elbette devletimizin kurumları başta olmak üzere, Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve Hatay Valiliği başta olmak üzere gerekeni yapacaktır ama biz de bir iyilik mayası çalalım istedik. Bu hafta itibariyle ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'ımıza gönderiyoruz. Evet abiler, var mı artıran?" diye sordu.