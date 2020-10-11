MHP'li Vahapoğlu'ndan sert açıklama: Orman yangınlarında fail belli...
Hatay'da ormanlık alanda başlayan yangın, şehir merkezine de sıçradı. Türkiye'yi derinden sarsan olayda soruşturma devam ederken, yangının terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu, "Orman yangınlarında fail belli... PKK ve yabancı işbirlikçileri yaptıklarını ikrar ediyorlar..” ifadelerini kullandı.
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Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu; orman yangınlarında failin belli olduğunu belirterek, "PKK ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar.. TBMM'de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz" dedi.
SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH