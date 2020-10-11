11 Ekim 2020, Pazar
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MHP'li Vahapoğlu'ndan sert açıklama: Orman yangınlarında fail belli...

'da ormanlık alanda başlayan , şehir merkezine de sıçradı. 'yi derinden sarsan olayda soruşturma devam ederken, yangının terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili M. , "Orman yangınlarında fail belli... ve yabancı işbirlikçileri yaptıklarını ikrar ediyorlar..” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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MHP'li Vahapoğlu'ndan sert açıklama: Orman yangınlarında fail belli...

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu; orman yangınlarında failin belli olduğunu belirterek, "PKK ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar.. TBMM'de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz" dedi.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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