AK Parti eski milletvekili Süleyman Bölünmez'e silahlı saldırı
Son dakika haberi... AK Parti Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez, silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Bölünmez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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AK Parti Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak Merkez Kömür Ocakları mevkinde silahlı saldırıya uğradı.
Silahlı saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Bölünmez'in uzak mesafeden uzun namlulu silah ile yaralandığı belirtildi.