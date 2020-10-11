11 Ekim 2020, Pazar
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AK Parti eski milletvekili Süleyman Bölünmez'e silahlı saldırı

Son dakika haberi... eski milletvekili , silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Bölünmez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2020
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AK Parti eski milletvekili Süleyman Bölünmez'e silahlı saldırı

AK Parti Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak Merkez Kömür Ocakları mevkinde silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Bölünmez'in uzak mesafeden uzun namlulu silah ile yaralandığı belirtildi.

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