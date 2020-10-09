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Van'da PKK'ya ait roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

'ın Başkale ilçesinde 'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri bulundu. olay yerinde imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Van'da PKK'ya ait roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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