Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında 3 bin ve 32 bin sağlık personeli alımının yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hastanelerin açılmasının ardından atamaların olabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? ve Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli mi? Sorularının cevapları merak ediliyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu anlattı. Bakan Koca, canlı yayında yaptığı açıklamada personel alımıyla ilgili müjdeli haberi verdi.

Sağlık personeli atamalarıyla ilgili son gelişmelerin neler olduğu yönündeki soru üzerine Bakan Koca, özellikle bu dönemde açılan ve açılacak hastaneler bulunduğunu söyledi.